Bandırma Belediyesi'nden ramazan denetimleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Ramazan Ayı ile birlikte fırın, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Bandırma Belediyesi, vatandaşın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi noktasında devam eden rutin denetimlerini Ramazan Ayı'nın gelmesi ile beraber yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un konu ile ilgili hassasiyeti dahilinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce fırın, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik sıkı bir denetim süreci başladı.

Ekipler, işletmelerde genel hijyen ve gramaj kontrolleri gerçekleştirirken üretimde kullanılan gıda hammaddelerinin sağlığa ve kurallara uygun olup olmadığını da denetlediler. Öte yandan işletmelerin ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de yapıldı.

Bazı işletmelere tespit edilen eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunulurken, kuralara uyan işletmelere ise teşekkür edildi. Bandırma genelinde fırınlar, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.