İhlas Haber Ajansı

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Bandırma Belediyesinden üniversite öğrencilerine sıcak çorbaya devam

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde belediye tarafından pandemi nedeniyle ara verilen , üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak çorba servisine yeniden başladı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde belediye tarafından pandemi nedeniyle ara verilen , üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak çorba servisine yeniden başladı.


Onyedi Eylül Üniversitesi Yerleşkesinde öğrencilerin sevinçle karşıladığı sıcak çorba servisini bugün; Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir birlikte yaptılar. Her sabah, üniversite öğrencilerine ücretsiz sunulacak çorba servisi, final sınavları boyunca kütüphane bölümünde akşamları da sürecek.

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