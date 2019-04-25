Bandırma BİLSEM'den Resim sergisi ve müzik dinletisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yetenekli çocukları tespit ederek becerilerine göre yetiştiren Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladıkları resim ve müzik dinletisi büyük beğeni aldı.

Bandırma Bilim Ve Sanat Merkezi(BİLSEM), Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlediği Sanat Günleri büyük ilgi gördü. Düzenlenen resim ve müzik dinletisi hakkında konuşan Bilsem Okul Müdürü Levent Obuz ise konuşmasında şu sözlere yer verdi. “Özel yetenekli çocukların, okul dışı zamanlarda eğitim aldığı bir kurumdur. Resimden ve müzik yetenekli olan öğrencilerimiz yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla küçük bir buket hazırladık. Bizim kurumda eğitim alan öğrenciler Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas'taki okullara devam eden tanımlanmış özel yetenekli öğrenciler bulunmaktadır. Resim, müzik ve genel zihinsel alanındadır. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz hem okullarına devam ediyorlar hem de okul dışı zamanlarda BİLSEM'e gelip yetenekleri doğrultusunda eğitim alıyorlar” dedi.

BİLSEM'in resim sergisi törenle açıldıktan sonra müzik öğretmeni Esra Öğüt Aydın'ın yetiştirdiği öğrencilerin koro halinde keman dinletisi ve solo konserini velilerle ayakta alkışladı.