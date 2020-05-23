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Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ana caddeleri köpükle temizledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ana caddeleri köpükle temizledi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hem korona virüs pandemisi nedeniyle yapılan düzenli dezenfekte işlemleri çerçevesinde hem de bayram arefesi olması nedeniyle Bandırma caddelerini köpüklü suyla temizledi. Öğle saatlerinden itibaren 3 itfaiye aracıyla birlikte Ordu, Atatürk, İnönü gibi ana arter caddelerden başlanan temizlik vatandaşların da takdirini topladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle itfaiyenin çalışmalarını evlerinin pencere ve balkonlarından izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bayram öncesi titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

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