Bandırma-Çanakkale karayolunda 2 tır kaza yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma-Çanakkale karayolunda Edincik kavşağında iki tırın karıştığı trafik kazasında sürücüler hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Çanakkale karayolunda Edincik kavşağında 42 AAL 464 plakalı tır'ın sürücüsü S.T. önünde seyir halinde olan ve dönmek için manevra yapan 42 Y 1414 plakalı ve sürücüsü E.B.'ye arkadan çarparak devrilmesine neden oldu. Olay yerine gelen Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından kazaya müdahale edildi. Kazada maddi hasar oluşurken sürücüler hafif yaralı olarak kazayı atlattı.