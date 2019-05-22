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Bandırma çocuklar için tek ses oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği, dezavantajlı çocuklara ses olmak için bir toplantı düzenledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği, dezavantajlı çocuklara ses olmak için bir toplantı düzenledi.


Bandırma'da dezavantajlı çocukların şiddet, uyuşturucu ve istismardan korunması için faaliyetler yürüten Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği, birçok kurum ve sektörden katılımın olduğu bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Necati Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, On Yedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Orhan, Doktor Selim Panç, BANDAK'tan Kadri Civan'ın yanı sıra sağlık, eğitim ve basın sektörlerinden katılımcılar yer aldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Alev Şengönül, çocuklar için düzenledikleri faaliyetlerden bahsetti ve çocukların sosyal şartları üzerine bilgi verdi. Şengönül'ün konuşmasının ardından birçok katılımcı, dezavantajlı çocuklara ses olabilmek için neler yapılabileceği üzerine fikirlerini sundu. Katılımcılar, toplantıların periyodik olarak sürdürülmesi kararını aldı.


“İyi Bir Başlangıç Yaptık”


Toplantıyla ilgili konuşan Alev Şengönül, “Çocuklara ses olmak için bir araya geldik. İyi bir başlangıç yaptık. Derneğimizin yıllardır çocuklar için verdiği mücadeleyi büyütmek istiyoruz” dedi.


Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karanfil ise “Derneğimiz uzun yıllardır dezavantajlı çocuklar için faaliyetler yürütüyor, projeler düzenliyor. Bu konuda epey başarılı işler gerçekleştirdik. Çocukların şiddet, madde bağımlılığı ve istismardan korunması için onlara yol açmak zorundayız. Çocukları, sanata, spora ve hünerlerini ortaya çıkarabilecekleri alanlara çekiyoruz. Derneğimiz bunu kısıtlı imkanlarla gerçekleştiriyor. Biz daha fazla çocuğa ulaşmak zorundayız ve yaptığımız işleri daha gelişmiş olanaklarla gerçekleştirebilirsek çocuklarımıza daha iyi koşullar oluşturabiliriz" dedi.


“Büyük İşler Başarabiliriz”


Toplantının dezavantajlı çocuklar için verilen mücadeleyi büyütmek amacıyla düzenlediğini kaydeden Karanfil, “Bu yüzden belediye ve kaymakamlıktan yetkililer, öğretim görevlileri, eğitimciler ve sağlıkçılardan da görüş almak istedik. Üniversite öğrencileri de toplantıya katılım sağladı. Birçok katılımcı, gerçekleştirilecek projelere verebilecekleri katkıyı sağlayabileceğini belirtti. Bu ilk toplantı oldu ve konuyla ilgili birçok fikir sunuldu. Bir araya gelirsek çocuklarımız için, yani kentimizin geleceği için büyük işler başarabileceğimizi düşünüyoruz ve buna inanarak hareket ediyoruz. Tüm Bandırmalılardan da dezavantajlı çocuklar için verdiğimiz çabalara destek olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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