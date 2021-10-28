İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bandırma' da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 98.

Yıldönümü Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yarın yapılacak törenler öncesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Salahattin Akalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediye Başkan Vekili Aydın Yapar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zeynep Özdemir, Siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından çelenkler Atatürk anıtına sunuldu. Daha sonra çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.