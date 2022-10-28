İhlas Haber Ajansı

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Bandırma' da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Bayramı’nın 99.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 99. Yıldönümü kutlamaları, Bandırma'da Çelenk Sunma ve ödül töreni ile başladı.


29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 99.Yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yarın yapılacak törenler öncesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeli önüne çelenk sunulması ile başladı.


Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Çelenk sunulmasının ardından sayygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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