İhlas Haber Ajansı

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Bandırma' da 95 kilo kaçak tütün yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 95 kilo açık tütün ve 468 adet gümrük kaçağı sigara aromasının ele geçirildiği açıklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Bandırma' da şüpheli şahsın işyerine yönelik yapılan operasyonda; 568 adet Gümrük Kaçağı Sigara Aroması, 95 kilo açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği açıklandı.

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