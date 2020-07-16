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Bandırma Demokrasi Nöbetinde buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbetinde buluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetinde buluştu.


Korana virüs tedbirleri kapsamında geniş önlemlerle meydana gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla bir araya gelerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Demokrasi Nöbeti öncesinde alan belediye ekiplerince dezenfekte edilip tek tek ateş ölçümü alındı. Programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Demokrasi Nöbetinde Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. 4 yıl gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminden belgeseller ve Sinevizyon gösterimleri dev ekranda canlı olarak yayınlandı. Saat 00:13'ü gösterdiğinde camilerden Salalar okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim ve Şehitlerimiz için dualar edildi.

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