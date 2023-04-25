İhlas Haber Ajansı

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Bandırma Edincik kavşağında trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Edincik kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik kavşağında trafik kazası meydana geldi. Motorsiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden gelen 10 S 10019 plakalı minibüs Edincik kavşağına dönmek için manevra yaptığında aynı istikametten gelen 10 AJS 526 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Caner Ergün (23) yaralandı. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olarak yaralı sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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