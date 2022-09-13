Bandırma Emniyeti göz açtırmadı

Operasyon sonucunda 1 adet etkili vaziyette Hint keneviri, 0,80 gram esrar maddesi, 2,5 gram metamfetamin maddesi, 3 gram bonzai, bir adet av tüfeği ve 12 adet fişek ele geçirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan; yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay cezasıyla aranan Ö.A. (32) isimli şahıs, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 3 yıl cezası bulunan H.İ. (32), uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl cezası bulunan B.Ç. (22), Askeri Ceza Kanunu suçundan aranan M.B. (20) isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.