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Bandırma Emniyetinden sıkı denetim

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim”uygulaması kapsamında okullar başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim”uygulaması kapsamında okullar başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim yaptı.


Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler okulların açılmasıyla birlikte İlçe genelinde denetim yaptı. 15 ekibin katımıyla 38, okul ve çevresinde internet kafe, oyun salonu, büfe, kahvehane, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapan yerler, iddia ve ganyan bayilerinin denetiminin yapıldığı açıklandı. Bu denetlemeler esnasında; 250 GBT sorgusunun yapıldığı belirtilirken 52 Servis Aracı denetlenerek eksik ve ihlali bulunan araç sürücülerine 25.620 Lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Denetimler sırasında ayrıca 1 şahıs üzerinde yapılan kontrollerde ruhsatsız Kurusıkı Tabanca ele geçirilirken, şahıs hakkında gerekli yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

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