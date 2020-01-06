Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı

Güney Marmara'yı esir alan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Bandırma-Erdek arasındaki kamplar yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Gece saatlerinde Güney Marmara'nın batı kesiminde başlayan yoğun yağış ve beraberindeki fırtına ulaşımda aksamalara sebebiyet verdi. Bandırma'yı Erdek'e bağlayan Kamplar yolu su birikintisi yüzünden kullanılamaz hale gelirken, fırtına sebebiyle Erdek'in merkezinde de ağaçlar devrildi, sahillere bağlı bazı teknelerde hasarlar meydana geldi. Erdek'ten Marmara adasına yapılan arabalı vapur seferlerinin de gün boyunca iptal edildiği öğrenildi.