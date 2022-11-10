"Bandırma Füze Kulübü" filmine Bandırma'da özel gösterim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Bandırma Füze Kulübü" filmi için özel gösterim düzenlendi.

TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filmi, Bandırma'da düzenlenen özel gösterimlerle izleyicilerle buluştu. İlk olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen film ekibi, ardından özel bir sinema salonunda Bandırma halkıyla film izledi. Bandırma'da düzenlenen gösterimlere TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak ile filmin oyuncularından Alina Boz, Denizcan Aktaş, Atay Yıldız, Bahtiyar Engin, Tolga Canbeyli ve Yeşim Sayıner katıldı. Türkiye'nin uzay yarışına girişini beyaz perdeye taşıyan filmin özel gösterimlerine Bandırma halkı yoğun ilgi gösterdi.

Tarihe adını altın harflerle yazdırmış liselilerin hayatı beyazperdede

"Bandırma Füze Kulübü" filmi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lise kulübü olarak başlayan, Amerika ve Rusya'yla amatör uzay yarışına girecek kadar gelişen ve ülkemizin tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir topluluğu konu alıyor. 1950'lerin sonunda ilk defa uzaya füze gönderen ülkeler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin hayatından sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Alina Boz, Denizcan Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Öykü Gürman, Gökhan Yıkılkan, Görkem Sevindik ve Altan Erkekli gibi değerli oyuncular yer alıyor.

Filmin konusuna göre 1957'de Sovyetler'in Sputnik Uydusu'nu uzaya yollamasının ardından lise öğrencisi Umut'un gökyüzüne ve fezaya ulaşma hayalleri yeniden yükselir. Umut, kız arkadaşı Leyla, can dostları Hasan, Mustafa ve klarneti ile Bandırma'nın neşesi Çingen Necati'yle birlikte kurduğu Bandırma Füze Kulübü ile gökyüzüne, oradan fezaya ve sonunda büyük aşkı Leyla'yı kaybedeceği NASA'ya uzanan bir yolculuğa çıkar.