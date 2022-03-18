İhlas Haber Ajansı

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Bandırma güne karla uyandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi.


Bandırma'da kar yağışı başladı.


Meteoroloji yetkilileri Bandırma ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yaparken; kar Bandırma'ya erken geldi.


Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar işyerlerine kar yağışı altında gitti. Meteoroloji yetkilileri bölgede kar yağışı ve soğuk havanın 5 gün etkili olacağını belirtiyor.

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