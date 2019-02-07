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Bandırma Halk Kütüphanesi'nde okuma etkinliği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü öğrencileri, BENGİ projesi kapsamında Halk Kütüphanesi’ne giderek kitap okudu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü öğrencileri, BENGİ projesi kapsamında Halk Kütüphanesi'ne giderek kitap okudu.


Bandırma Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf Grafik Bölümü öğrencilerinden oluşan grup, ilk olarak Bandırma Halk Kütüphane Müdürü Hasan Fidan'ı yerinde ziyaret ederek konu hakkında açıklamalarda bulundu. Daha sonra istediği kitapları raflardan seçen öğrenciler yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudu ve okudukları kitapları da kütüphaneden 1 haftalığına okumak için ödünç aldı.


Öğrenciler, gönüllü idareciler ve gönüllü öğretmenlerle birlikte kitap okuyor. Bu faaliyet bir süre daha devam edecek.

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