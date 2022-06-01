Bandırma HEM'de yıl sonu sergisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yılsonu sergi açılışı ve belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi 12 bin 709 kursiyere eğitim vererek 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı hayat boyu öğrenme haftası töreni düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın, bu yıl 484 kurs açarak toplam 12 bin 709 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

Bandırma olarak hayat boyu öğrenme faaliyetlerine pandemi nedeniyle geçen yıla oranla az düşüş olduğunu aktaran Taşkın şu ifadelere yer verdi:

“Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yılsonu etkinliği gerçekleştiriyorum. Kurum olarak, hayat boyu öğrenmenin, bilimsellik ve bütünlük, geçerlilik, gönüllülük, herkese açıklık, her yerde eğitim, ihtiyaca uygunluk, iş birliği ve eş güdüm, planlılık, süreklilik, yenilik ve gelişmeye açıklık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren 29 alanda 139 farklı programda 484 kurs açılmıştır. Bu kurslarda 7 bin 346 kadın 5 bin 363 erkek olmak üzere 12 bin 709 kursiyere eğitim verilmiştir ve vermeye de devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel alanda açılan 294 kursa 7830 kursiyerimize, mesleki ve teknik alanda açılan 190 karsta 4 bin 879 kursiyerimize, 42 okuma yazma kursunda 218 kursiyerimize, 88 hijyen eğitimi kursunda bin 938 kursiyerimize, 12 İş Sağlığı ve Güvenliği kursunda 433 kursiyerimize, Spor alanında açılan 28 kursumuzda 536 kursiyerimize, işbirliği protokolü kapsamında açmış olduğumuz 13 kursumuzda 328 kursiyerimize eğitim verilmiştir. İlk ve orta derecedeki okullarımızda açmış olduğumuz 59 kurstan 3 bin 105 öğrencimiz faydalanmıştır. Örgün eğitimden mezun olan bireylere yönelik üniversiteye hazırlık kapsamında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarımız da devam etmektedir. Açık öğretim faaliyetlerimizde, açık ortaokulda bin 667, açık lisede 290 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Toplamda acık öğretimde kurumumuzda kayıtlı öğrenci sayısı 2 bin 457'dir. Açık lise ve açık ortaokuldan mezun olan öğrencilerimiz, örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile uyum haklara sahiptirler. Kurslarımıza katılıp belge almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Hayat Boyu Öğrenme Haftasını kutluyorum” dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Sergisi'nde, Bandırma Ortaokulu öğrencileri yıl boyunca öğretmenleri Deniz Altıntaş rehberliğinde aldıkları "Blok Temelli Robotik Kodlama Kursu"nda yapmış oldukları robotik-kodlama uygulamalarından örnekler sergilediler. Ayrıca Marmara İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Ömer Eymen Koyuncu da yapmış olduğu robotik-kodlama uygulamaları ile sergide yer aldı.

Halk oyunları ekibi gösterilerinin ardından kursiyerlere başarı belgeleri dağıtıldı ve serginin açılışı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle de 2 yıldır da program gerçekleştirilmemişti.

Serginin açılışına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Kaymakam Refiki Muhammet Cengiz, 6. Hava Jet Üssü Albay Emine Akman, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Mavi, siyasi partiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.