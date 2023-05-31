Bandırma HEM'de yılsonu sergisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yılsonu sergi açılışı ve belge dağıtım töreni düzenlendi.

Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği sergi açılışı ve belge dağıtım töreni, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Halk Eğitim Merkezi'nde, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı. Öğretim yılının başından itibaren 34 alanda, 167 farklı programda 568 kurs açan Bandırma Halk Eğitim Merkezi'nde 14 bin 793 kadın, 8 bin 637 erkek olmak üzere toplam da 23 bin 430 kursiyere eğitim verildiği kaydedildi.

Sergi açılışı ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın'ın konuşması ile devam etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın “2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren 34 alanda 167 farklı programda 568 kurs açılmıştır. Bu kurslarda 14.793 kadın,8.637 erkek olmak üzere 23.430 kursiyere eğitim verilmiştir. Vermeye de devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel alanda açılan 366 kursta 17.861 kursiyerimize, Mesleki ve Teknik alanda açılan 202 kursta 5569 kursiyerimize, 35 okuma yazma kursunda 298 kursiyerimize eğitim verilmiştir. Aile Okulu projesi çerçevesinde açılan 21 kurstan 2.761 kursiyerimiz faydalanmıştır. Afet ve Acil Durum Farkındalık kurslarımızda 509 kursiyerimize eğitim verilmiştir. Örgün eğitimden mezun olan bireylere yönelik üniversiteye hazırlık çerçevesinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarımız da devam etmektedir. Açık öğretim faaliyetlerimizde, Açık Ortaokulda 269, Açık Lise de 1.250 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Toplamda acık öğretimde kurumumuzda kayıtlı öğrenci sayısı 1.519'dur. Açık Lise ve Açık Ortaokuldan mezun olan öğrencilerimiz örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile aynı haklara sahiptirler.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, “Hayat Boyu Öğrenme kavramını yaygın eğitim kavramıyla birlikte "hayat boyu eğitim", "hayat boyu öğrenme" şeklinde tanımlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, var olan eğitim sistemini başından başlayarak kademeli olarak düzenlemeyi ve zorunlu öğrenim sürecinin dışında da tüm eğitim disiplinleri ile ilgili bütün amaçlarını geliştirmeyi hedefleyen genel bir düzenlemedir. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, eğitim ve öğretimde yaşanan hızlı değişimler karşısında kendisini sürekli yenileyen bir kurumdur. Halkın beklentilerini karşılama noktasında önce insan düşüncesini benimser. Bireylerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yeteneklerine göre bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak, ulusal ve evrensel kültür değerlerinin yaşatılıp, yaygınlaştırılması ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlayarak önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Her zaman, her yerde ve herkes için eğitim anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tören, özel öğrenciler ve halk eğitim öğrencilerinin gösterileriyle devam etti. Kursiyerlere, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal tarafından belgeler takdim edildi. Halk Eğitim Merkezi'nin açılışını, Kaymakam Engin Aksakal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan gerçekleştirdi. Serginin açılışına, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Milli İlçe Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Mavi, Bandırma İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, siyasi partiler, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nin yılsonu sergi açılışı ve belge dağıtımın ardından kurdele kesimine geçildi. Kurdele kesimin ardından bir yıl boyunca öğretmen ve kursiyerlerin hazırladığı birbirinden eşsiz eserler sergilendi. Eserler cuma gününe kadar ziyaretçilerine açık kalacaktır.