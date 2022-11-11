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Bandırma kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen operasyonda.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen operasyonda.


Bandırma İlçesinde şüpheli şahısların yapılan aramada; 12 bin adet boş Makaron, bin 600 adet dolu Makaron, 3 kilo kıyılmış tütün, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış, hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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