İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırma kar yağışına hazır

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışına karşı hazırlıklar yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışına karşı hazırlıklar yapıldı.


Bandırma ile birlikte yurdun büyük bir bölümünde hâkim olması beklenen yoğun kar yağışının neden olabileceği olumsuzların önüne geçmek amacıyla Karla Mücadele Ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamladı. Belediyeye ait İş Kamyonlarına eklenen Kar Küreme Aparatları ile birlikte ana caddelerde olası buzlanmaların önüne geçmek amacıyla da Tuzlama Makineleri de ekiplerce hazır hale getirildi. Kar yağışı öncesi gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan ekipler, kar yağışının neden olabileceği olumsuzlara karşı Belediye şantiyesinde hazır bir şekilde beklemede kalacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.