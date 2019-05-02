Bandırma Kırmızı sezonu evinde tamamlıyor

ve son hafta maçında 5 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de Bandırma'da Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Artvin Belediye'yi konuk edecek.

Türkiye Basketbol Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, 5 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de Bandırma'da Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Artvin Belediye'yi konuk edecek. Mücadeleyi Sertan Kırklar, Uygar Kurt ve Ayhan Baykara hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta Bandırma Kırmızı Ankara'da konuk olduğu Ankara DSİ'ye 88-85 mağlup olurken; Artvin Belediye ise Ankara'da konuk olduğu Final Spor'a karşı sahadan 135-94'lük skor ile mağlup ayrılmıştı. Bandırma Kırmızı sahasında konuk edeceği Artvin Belediye'yi mağlup ederek sezonu galibiyet ile tamamlamak istiyor.