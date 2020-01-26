Bandırma Körfezi'nde kirlilik son bulacak

İhale süreçleri tamamlanan, inşa çalışmalarının ise Nisan ayında başlayacağı Bandırma Entegre Su Projesi ile Bandırma Körfezi'nde kirlilik ortadan kalkacak, eskisi gibi denize girilebilecek.

2006 yılında Bandırma Belediyesi tarafından başlatılan, 2014 yılında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin kurulmasıyla hızlanan Bandırma Entegre Su Projesi'nde son noktayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz koyuyor. Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde hayata geçirilecek olan Bandırma Entegre Su Projesi'nin ihale süreçleri tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın projenin en kısa sürede tamamlanmasına yönelik talimatları, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un duyarlılığı ve destekleri sayesinde Nisan ayında çalışmalar başlayacak. Tesisin tam olarak devreye alınmasıyla birlikte kirlilik ortadan kalkacak, geçmiş yıllarda vatandaşların denize girdiği Bandırma Körfezi, eski günlerine geri dönecek.

Proje hakkında

İki grup haline ihalesi yapılan proje kapsamında 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi istasyonu, koku giderim üniteleri, online takip için scada sistemleri, 6 bin 90 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hatları, 28.8 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2 adet 5 bin metreküp hacimli içmesuyu deposu, bir adet 10 bin metreküp hacimli içmesuyu deposu, 7.5 kilometre uzunluğunda içmesuyu isale hattı, içmesuyu terfi istasyonu, scada sistemleri inşa edilecek.

30 Milyon Euro'luk proje

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, göreve geldikten hemen sonra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kendilerinden Bandırma Entegre Su Projesi için ciddi bir çalışma yapmalarını istediğini söyledi. Son durum hakkında gerekli bilgileri alan Başkan Yılmaz ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret ederek konuyla ilgili görüşmelerin tamamlandığını belirten Günal, yaklaşık 30 milyon Euro'luk yatırımla tesisin tamamlanacağını söyledi.

"Yine denize girilebilecek"

Önümüzdeki Nisan ayında atık su arıtma tesisiyle beraber şebeke inşaatlarına başlayacaklarını ifade eden BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal "Şu an Bandırma Körfezi'nde bir kirlilik var. Tesis devreye alındıktan sonra kirlilik ortadan kalkacak. Akıntıyla beraber en kısa sürede de Körfez atık sudan kurtarılıp eski günlerine geri dönecek. Halkımız eskiden denize girebildiği yerlerde tekrar denize girebilecek. Şehrimizi, çevremizi koruyacak akla ve tekniğe de sahip bir kurumuz. Bu tesisin hızlı bir şekilde inşaatını tamamlayarak şehrimize kazandıracağız. Bu yatırımın yüzde 86'lık bölümü hibe, yüzde 9,6'lık kısmı öz kaynaklarımızdan yüzde 6,4'lük bölümü de Çevre Bakanlığı tarafından karşılanacak, şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Bandırma ve Edremit Başkanlarından Yılmaz'a teşekkür

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 2. Birleşiminde söz alan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, projeye gereken önemi verip çalışmaları hızlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu proje, Bandırma için çok önemli, olması gereken projelerden birisi. Bandırma'nın 54 mahallesi var. 34 tanesi köy tüzel kişiliğinden geliyor. Fakat bu mahallelerde 10 bin kişi yaşarken Bandırma merkezde 160 bine yakın bir nüfus var. Arıtmamızı derin deşarj ile denize basıyoruz. Bu da hem Körfez'i kirletiyor hem de doğaya zarar veriyor. 2006 yılında başlatılan bir proje, inşallah temeli bu dönemde atılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise Meclis'te yaptığı konuşmasında “Bandırma'da yaptığınız bu proje için hepinize teşekkür ediyorum, darısı Edremit'in başına.” dedi.