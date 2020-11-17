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Bandırma köşe bucak dezenfekte ediliyor

Tüm dünyada etkili olduğu gibi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüsten korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nı dezenfekte etti.

Tüm dünyada etkili olduğu gibi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüsten korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nı dezenfekte etti.


Tüm dünyada etkili olan korona virüsten korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bandırma'da seferber oldu. İtfaiye ekipleri, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine büyük bir gayret ve titizlikle tüm hızıyla devam ettiriyor. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi gibi yoğunluk yaşanan ana arterlerdeki caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Alanlar, ilk olarak dezenfektan sıkılmak suretiyle ilaçlanıyor ardından ekipler su sıkarak temizlik işlemlerini sürdürüyor. Çalışmaların belirli periyodik şekilde sürekli virüsten kurtuluncaya kadar tekrarlanacağını belirttiler.

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