Bandırma Kuşcenneti göçmen kuşlar için hazırlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kuş Cenneti Milli Parkı üreme dönemine giren göçmen kuşlar için hazırlanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Kuş Cennetinde, Mart ve Temmuz ayları ile Ekim-Kasım aylarında rahatlıkla izlenebilen göçmen kuşlar için hummalı çalışmalar sürüyor. Kuşcenneti'nin bulundu alandaki Doğu-Batı doğrultusunda uzanan gölün uzunluğu 20 km, genişliği ise 14 km olarak ölçülürken, ortalama derinliği ise 3 metre olarak biliniyor. Kuş Cenneti Milli Parkı'nda doğanın canlı ve cansız varlıklarının kendi aralarındaki ilişkileri, olağanüstü bir özellik göstermekle beraber su, toprak, iklim koşulları, otlar, sazlar, ağaçlar, balıklar ve kuşların barınması için doğal bir yapıdadır. Milli Park'ta ziyaretçi tanıtım merkezi içerisinde kuş tahnitlerinin müzesi, kuş gözlem kulesi hizmet vermekte ve alana yerleştirilen toplam 5 adet kamera ile kaşıkçıdan balıkçıllara, çeltikçiden karabataklara, saz bülbüllerinden pelikanlara, kuğulardan kazlara, ördeklere kadar kuluçka yapan, kışlayan ve göç sırasında uğrayan kuş türleri canlı olarak izlenebilmektedir.

Kuşcenneti Milli Park Şefi Uzman Biyolog Kader Güleç, "Burası Kuşcenneti milli parkı, Kuşcenneti adıyla Türkiye'nin ilk tescilli alanı 4. Milli Parkımız bulunduğumuz alanda Kuşcenneti Milli Parkı mutlak koruma bölgesi. Kuş göçü üzerinde bir alan olduğu için 266 türümüz mevcut. Bunların en önemlileri tepeli pelikan, karabatak, gece balıkçı, çeltikçi, kaşıkçı. Bu yapılar tepeli pelikanın üreme platformları küresel ölçekte koruma altında olan bir türümüz tehlike altında olan bir türümüz. Bu platformlar insan eliyle yapılmış bir platformlarda üreme gerçekleştiriyorlar. Bizlerde üreme öncesi bu platformları temizliyoruz, yeniliyoruz ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Her yıl üreme dönemi öncesi tepeli pelikanlarının üreme platformlarını yeniliyor ve üzerlerine söğüt dalları yerleştiriliyor üreme döneminin başlamasıyla beraber kuluçkaya yatıyorlar tabi önce yuvalarını hazırlıyorlar. Yaklaşık 30-32 gün kuluçka süreleri var. 3-4 haftalık olduğu zaman yavruları kreş diye tabir ettiğimiz alanlar oluşturup bu alanlarda bekleme gerçekleştiriyorlar 10-12 haftalık olduğu zamanda yavrular ebeveynlerinin bakımına ihtiyaç duymuyorlar ve serbest hareket edebiliyor. Tabii öncelikle üreme döneminde alana su geliyor su seviyesi yükseliyor seviyenin yükselmesiyle beraber yuvalama yapıyorlar su seviyesi yükselmeden yuvalama yapmıyorlar. Bu sürede Ocak ayından Temmuz ayına kadar devam ediyor" şeklinde konuştu.