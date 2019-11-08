Bandırma Müftüsü basın ile buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İlçe Müftüsü Hamdi Gevher basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Peygamber Efendimizin doğumu olan Mevlid Kandili'ni kutlayan ilçe Müftüsü Hamdi Gevher, Bandırma'daki müftülük çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gevher “Bandırma İlçe Müftülüğü olarak idari personel olarak 19 kişi görev yapmaktadır. Mevcut 90 camimiz bulunmaktadır. Kur-an kursu sayılarımızda kadrolu 30 Kur'an kursu personelimiz var. Bandırma'da yetişkinler için 30 Kuran kursumuzda 400, okul öncesi 4-6 yaş grubu Kuran kurslarında da 227 öğrenci eğitim alıyor. Bu kurslarda 51 eğitmenimiz görev yapıyor. Sayı arttırma adına Onyedi Eylül Üniversite Camisi ve Paşakonak mahallesindeki Mevlana Camisi inşaatlarına başladık. Birde ihtiyaç duyulan Levent Mahallesi civarına cami yapmak için ruhsat bekliyoruz. Bu hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanan Bu seneki Diyanet İşleri Başkanlığının teması “Peygamberimiz ve Ailesi” olarak belirlendi. Bu haftada çeşitli programlarla, esnaf ziyaretleriyle birlikte, Peygamber Efendimizi ve Ailesini en iyi şekilde tanıtmaya, anlatmaya ve onun gibi aile hayatı yaşamanın önemini anlatacağız. Toplumdaki aile hayatını konularında eğitimler vermesi kurumlar Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bu konuda Diyanet olarak görevimizi yapmadığımızı düşünüyorum. Bu sebepten dolayı tüm idari personelimizle, kadrolu görevlilerimizle “Peygamberimiz ve Aile temasını elimizden geldiğince vatandaşlarımıza en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız” dedi.