Bandırma Okullar Yeni Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Balıkesir İl Müdürü Ali Tatlı, Bandırma'da okullarda devam eden güçlendirme, onarım ve inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan eşliğinde gerçekleşen ziyarette okullarda yapılan çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Ali Tatlı, ilçe müdürü ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için sahada çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Balıkesir İl Müdürü Ali Tatlı, güçlendirme ve onarıma alınan okullarda çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü; öğrencilerin yenilenen okullarında, depreme karşı daha güvenli, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkânına sahip olacaklarını ifade etti.