Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 21 bin öğrenci ile eğitime hazır

Dr. Süleyman Özdemir üniversitede basın toplantısı düzenledi. Toplantıda üniversiteye yeni gelen öğrenciler, akademisyenler ve yerleşim sorunu hakkında bilgi verildi.

Bilim ve Üniversite Kalkınma da Etkili

Rektör Özdemir, “Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bilim ve sanatta üniversitenin etkisi olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin öncü olduğunu ve bilimde yön gösterdiğini görüyoruz. Bizde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak böyle bir konumda olmayı temenni ediyoruz. Valimiz arayarak rica etti; iki üniversitemiz eş zamanlı başlasın dedi. Bizde bunu kabul ettik. Okulumuz 26 Eylül'de başlıyor" dedi.

Doluluk oranında Türkiye çapında dokuzuncu sıradayız

Rektör Süleyman Özdemir, “Üniversitemiz bir bölümde on beş kişilik kontenjan dışında kalan tüm bölüm ve kontenjanlarını doldurdu. Doluluk oranında Türkiye çapında dokuzuncu sıradayız. %102,36lık bir oranla tercih edildik. Bu yıl 21.000 öğrencimiz üniversitemizde eğitim görecek. Şu anda 20.500 kişilik bir aileyiz ama lisans üstü programlarımızın kayıtları tamamlandığında 21.000 öğrencimiz olacak” şeklinde konuştu.

Göreve Geldiğimiz de Dile Getirdiğimiz Tahmini Hedeflerin Çoğunu Gerçekleştirdik

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve başladığım zaman öğrenci sayımız akademik ve toplam personel sayımız için yaşanacak doğal artışı dile getirdikten sonra tahmini rakamlar vermiştik. Bugün çoğunu gerçekleştirdik. Akademik personel sayımız şu an 548 kişi, bu sayı yıl sonundan 630 olacak. Yine aynı şekilde toplam personel sayımız da şu an 840, bu sayı da yıl sonuna kadar 950 olacak. Valimiz Balıkesir'de Kurtuluş Mücadelesinin yüzüncü yılı münasebetiyle ülke genelinde ses getirecek çalışmalar yapmak istiyor. Bizde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak bu çalışmaların son gününde bir sempozyum yapmaya hazırlanıyoruz”