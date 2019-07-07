Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mezuniyet Sevinci

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu ve Erdek Meslek Yüksekokulunu başarıyla bitiren öğrencilere diplomaları törenle verildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in ev sahipliğinde, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen diploma törenine, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Ahmet Akın, diğer protokol üyeleri ile üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci aileleri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Tören, öğrencilerin mezuniyet belgelerinin verilmesi ve havaya keplerin atılmasıyla sona erdi.