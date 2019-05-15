Bandırma Ortaokulu Basketbol takımı Türkiye 2.si oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ortaokulu Basketbol takımı, okul sporlarında Türkiye 2.si oldu.

Bandırma Ortaokulu Basketbol takımı, ilk olarak Gönen, Manyas, Bandırma ilçelerini kapsayan gruptan birincilikle çıkarak Marmara Grup Birincisi oldular. İl şampiyonluğu müsabakalarında tüm rakipleri yenerek Balıkesir il şampiyonu oldu. 19-22 Nisan tarihlerinde Kuşadası'nda düzenlenen Türkiye yarı finallerinde İzmir-Mersin il şampiyonları ve İstanbul il 3.sünü yenerek Türkiye finallerine katılmaya halk kazandı.1-6 Mayıs arasında yapılan son 8 takımlı Türkiye Şampiyonası final müsabakasında İzmir-Adana ve İstanbul 2.sini yenerek şampiyonluk maçı oynamaya hak kazanmıştı. Final maçında İstanbul Okyanus Koleji oynadığı maçta yenilere 2.oldu. Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan odasında Bandırma Ortaokulu Basketbol takımını ağırlayarak ödül töreni gerçekleştirdi.