Bandırma polisi sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü personelince ışıklı kavşaklarda ve tüm yaya geçitlerinde araç sahipleri yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek adına broşür dağıtımı yapılarak bilgi verildi.

Sürücüler tarafından yaylaların geçişi esnasında yayalara öncelik verilmesi konusunda kanunun 74. Maddesinde değişiklik yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda sık sık halkı bilinçlendirmek üzere denetleme ve broşür dağıtımı yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 74. Maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhasıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile okul geçişlerine yaklaşırken önceliği yayalara verme zorundadırlar.” bilgisi verildi. Bu hüküm doğrultusunda İnönü Caddesi ile Kaşif Acar Caddesi'nin kesiştiği yaya geçişinde trafik ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada sürücülere ve yayalara broşür dağıtılarak bilgiler verildi.