Bandırma Sanayispor'da nöbet değişimi

Bandırma Sanayispor Başkanı Encan Aydoğdu'nun işi dolayısıyla Bandırma'dan ayrılmak durumunda kalması üzerine yapılan olağan genel kurulda efsane başkan Çetin Uğurdur yeniden başkanlığa getirildi.

1978 yılında kurulan ve Bandırma'da spor dünyasının önde gelen kulüplerinden Sanayispor'a geçmişte 10 yıl başkanlık yapmış olan Çetin Uğurdur'un yeniden göreve seçilmesi camiada sevinçle karşılandı. Başkan Çetin Uğurdur, yeniden göreve seçilmesi ardından yaptığı açıklamada, Sanayispor'un sportif faaliyetlerini daha geniş kapsamda ele almak amacı ile yönetim kurulunu 20 kişiye çıkarttıklarını, amaçlarının altyapıya dayalı sportif faaliyetleri daha geniş kitlelere yayarak Bandırma'da futbol dünyasına yeni klas ve efsane kramponlar yetiştirmek olduğunu vurguladı. Başkan Çetin Uğurdur, bu anlamda devam eden altyapı liglerindeki mücadelelerini, yaz okulu ile taçlandırarak sportif etkinliklerini daha fazla kitlelere yaymak istediklerini, 2019-2020 futbol sezonunda ise mücadele ettikleri 1. Amatör Kümede Sanayispor olarak şampiyonluk hedeflerini yenileyeceklerini söyledi.