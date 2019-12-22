Band?rma sevdas? 600 tablo ?izdirdi

Bal?kesir'de 35 y?ld?r grafik at?lyesi i?leten Sanat?? Ali D?lger, Band?rma ve Ku?cenneti konulu 600 tablo ?izdi.

Band?rma'da yapt??? tablolar?yla bilinen Resim Sanat??s? Ali D?lger, Band?rma ve Ku?cenneti'ni konu ald??? 600 tablo ?izdi. 70 ya??ndaki Karacabey do?umlu sanat??, Band?rma'da i?letmecili?ini yapt??? grafik at?lyesinde birbirinden g?zel ?izdi?i tablolar?n? a?t??? sergilerde sanatseverlerle bulu?turuyor.

Band?rma ?ehit Mehmet G?nen? Lisesi'nde 22 y?l resim ??retmenli?i yapan D?lger'in resim a?k? Band?rma sevdas?na d?n??t?. Lisedeki g?rev s?resince ??rencilerini sanata y?nlendiren D?lger, tiyatro ve foto?raf sanat? konusunda da ??rencilerine ?nc?l?k etti. 1980'li y?llar?n ba??nda Hollanda'da bulunan T?rk ailelerin ?ocuklar?n?n e?itimi i?in ?yk? kitab? resimleme ?al??malar? yapan D?lger, emekli olduktan sonra ya?l? boya ?al??malar?na a??rl?k vererek, ?o?unlu?u Band?rma ve Ku?cenneti konulu 600 civar?nda tablo ?retti.

12 ki?isel sergi a?t?

Tablolar?n?n b?y?k b?l?m? ?zel koleksiyonlarda bulunan D?lger, ?stanbul, Bursa ve Band?rma'da 12 ki?isel sergi ger?ekle?tirdi. Band?rma ve yak?n ?evredeki okullara ve resmi kurumlara ?ok say?da ?zel tasar?m Atat?rk k??eleri tasarlay?p uygulayan D?lger, mesleki alandaki ba?ar?lar? nedeniyle Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan da y?l?n ??retmeni ?d?l?n? ald?. D?lger, "4 y?ldan beri Band?rma'n?n k?lt?rel ya?am?na katk?da bulunmak amac?yla, Band?rma Belediyesi taraf?ndan a??lan resim kursunda e?itmenlik yap?yorum. ?kisi Band?rma Belediyesi'nin katk?lar?yla olmak ?zere d?rt adet bas?l? katalo?um var. Bir kentin ?a?da?l??? yeti?tirdi?i sanat??larla ?l??l?r. En b?y?k amac?m ??rencilerim aras?nda Band?rma'n?n k?lt?r ve sanat d?zeyini y?kseltecek sanat??lar yeti?tirmek" diye konu?tu.