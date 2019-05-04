Bandırma Üniversitesi Aile Sağlık Merkezi açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan 19 No'lu Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Üniversite Merkez Yerleşkesi'nin zemin katında iki doktor ve iki hemşireyle hizmet veren "Balıkesir İli Bandırma İlçesi 19 No'lu Aile Sağlığı Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde öğrencilere ve personele yerinde sağlık hizmeti verecek olan "Balıkesir ili Bandırma ilçesi 19 No'lu Aile Sağlığı Merkezi" açılışında, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur'un yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Vekili Dr. Mahmut Ekiz, ilçe sağlık müdürlüğü yöneticileri, birim yöneticileri, akademik ve idari personel ve öğrenciler de katılım gösterdi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Artık Üniversitemiz bünyesinde personelimizin ve öğrencilerimizin rahatlıkla erişebileceği bir sağlık hizmeti imkanı mevcut. Böyle bir imkana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Burada iki doktor ve iki sağlık çalışanı hizmet verecekler. Burası geçici bir yer. Doktor ve muayene odalarından oluşuyor. Ancak yeni binalarımız tamamlandığında Aile Sağlığı Merkezimizi daha geniş bir mekana taşıyacağız.” diye konuştu.

Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Vekili Dr. Mahmut Ekiz ise konuşmasında, “Öncelikli düşüncemiz, öğrencilerimize ve Üniversite personeline en iyi şekilde sağlık hizmeti vermektir. Burada iki doktor ve iki sağlık çalışanı hizmet verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

"Balıkesir ili Bandırma ilçesi 19 No'lu Aile Sağlığı Merkezi" açılışı, kurdele kesiminin ardından doktor ve muayene odalarının gezilmesiyle son buldu.