Bandırma Üniversitesi'nde Kaymakamlar Zirvesi

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Siyasal Bilgiler Topluluğu tarafından, moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Orhan'ın yaptığı, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'nın konuşmacı olarak katıldığı “Kaymakamlar Zirvesi” paneli düzenlendi.

"Eğer ki devlet bir şeye dur derse bunu kaymakamlar aracılığıyla yapar"

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, kaymakam olma sürecini anlatarak “ Ankara'dan İstanbul'a trende seyahat ederken gazetede Kaymakamlık Sınavı ilanını gördüm. O gördüğüm sınav ilanına başvurmaya karar verdim. Yazılı sınava girdim ve kazandım. Mülakat dönemi daha zordu. Yazılı sınavı kazanmak kolay ancak sözlü sınavın ne olacağını bilemiyorsunuz. Sözlü sınavı da geçtim. Sınav sürecinde ekonomik zorluk yaşamaya da devam ettim. Sınav ücretini ödeyecek para bulamadığım zamanlar da oldu. Genel olarak bakınca bir ilçeden sorumlu kişi kaymakamdır. Problemin sizle ilgili olup olmaması önemli değil, bir vatandaş size geldiğinde ‘bu benim işim değil' diyemezsiniz. Biliyorsunuz ki ilçemizde bir sel felaketi yaşandı. Biz de böyle kötü günler için varız. Halkımızı ziyaret edip, durumlarını öğrenip elimizden geleni yaptık. Kaymakam zor günlerde insanların yanında olması gereken kişidir. Kaymakamlık aynı zamanda karar makamıdır ve aslında insanımıza bir hizmet makamıdır. Bu mesleği icra ederken vicdanınızı da dinlemeniz gerekiyor. Kaymakamlar devletin gücüdür. Eğer ki devlet bir şeye dur derse bunu kaymakamlar aracılığıyla yapar.” diye konuştu.

"İdarecilikte önemli olan sorumluluk alabilme yeteneğidir"

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık yaptığı konuşmada, “Ben diğer kaymakam arkadaşlarımıza göre biraz daha kıdemliyim. İdareci olmak istediğimi ortaokul son sınıftayken İngilizce dersinde fark etmiştim. Babam inşaat ustasıydı ve ben de inşaatta çalışırdım. Babam ‘okursan meslek sahibi olursun, okumazsan işin belli' dedi. Meslek lisesini kazandım ancak öğretmenlerim beni meslek lisesinden düz liseye yönlendirdi. Liseyi bitirdiğimde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandım. Yazları inşaatta çalıştım. Hayatın her anı mücadele. Mücadele etmeden hayatın akışı ilerlemiyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kaymakamlık Sınavı'na başvurdum ve kazandım. Mücadele etmeniz çok önemli. Biz kaymakamların rutin görevleri var ancak bu rutin haricinde 365 gün 24 saat görevdeyiz. Bandırma ve Erdek'te yaşadığımız sel felaketinde kriz masası kurduk ve Bandırma Kaymakamımızla beraber çalıştık. İdarecilikte önemli olan sorumluluk alabilme yeteneğidir. Lisede ve üniversitede okurken devlet yurtlarında kaldım ve aynı zamanda devlet bursu aldım. Bu nedenle kendimi milletime karşı borçlu hissediyorum. 34 yıldır bu mesleği sürdürüyorum ve yorgunluk hissetmiyorum. İşimi severek yapıyorum ve gençlere de tavsiyem şudur ki, ne olursa olsun mutlaka sevdikleri işi yapsınlar.” dedi.

"Millete tepeden bakan birisi mesleği icra edebilse de başarılı olması zor olur"

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise konuşmasında, “Bizim üniversitemizde bu tarz bir panel olmamıştı. Bu panelin siz genç arkadaşlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çocukken törenlerde kaymakamları görürdük ancak ne iş yaptıklarını tam olarak bilemezdik. Gençken kaymakam olmamı önerdiler. Ben de bu yolda çalışarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandım. Üniversitede derslere hassasiyet gösterirdim. Dördüncü sınıfta kursa yazıldım. 2009 yılında KPSS'ye girdim ve aldığım puanla Kaymakamlık Sınavı'nı kazandım. Çok zorlu bir süreçti. İlk mülakatta elendim ve çok üzüldüm ancak bu başarısızlık beni olgunlaştırdı. 2010 yılında Milli Emlak Uzmanlığı'nı kazandım. Çalışırken kaymakamlık hedefim devam ediyordu. 2010 yılında tekrar başvurdum ve bir kez daha elendim. 2011 yılında ise bir kez daha elendim. Üst üste tam üç kere elendim. Üç defa sözlü mülakatta elenen bir defa başvuramadığı için ben de bir defa başvuramadım. Milli Emlak'tan Vergi Müfettişliği'ne geçtim. 2015 yılında üç defa üst üste elenenlerin tekrar sınava başvuramamalarıyla ilgili kanun, kaldırılınca o sene açılan Kaymakamlık Sınavı'na tekrar başvurdum ve kazandım. Asil kaymakam olarak göreve başladığım ilçe Manyas oldu. Kaymakamlık en iyi sahada öğrenilir. Vatandaşla beraber olmak çok önemli. Millete tepeden bakan birisi mesleği icra edebilse de başarılı olması zor olur. Kaymakam refiği olarak görev yaparken olayın sorumluluğunu tam olarak hissedememiştim ancak kaymakam vekiliyken bunun ne kadar ağır bir yük olduğunu hissetmeye başladım. İlçedeki her şeyden siz sorumlu oluyorsunuz. Bazen aklınızın yirmiye otuza bölünmesi gerekiyor. Çok yorulabilirsiniz bazen konuşmaya vaktiniz bile olmuyor.” dedi.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Siyasal Bilgiler Topluluğu tarafından düzenlenen “Kaymakamlar Zirvesi”, soru-cevap bölümünün ardından, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Gökhan Orhan'a plaket ve hediye takdimi gerçekleştirmesiyle son buldu.