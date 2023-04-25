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Bandırma yağmura teslim oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.


Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan yağış bir anda şiddetini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli bir şekilde devam eden yağmur yağışı dakikalar içerisinde Bandırma merkezinde bir çok cadde ve sokağın göle dönmesine sebep oldu. Çoğu vatandaş göle dönen cadde ve sokaklarda sağanak yağmurdan ötürü iş yerlerinin tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığınmak zorunda kaldılar. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı Bandırma'da, sağanak yağış hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

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