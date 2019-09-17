Bandırma'da 144 bitki çeşidi tıbbi amaçla kullanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin envanteri çıkarıldı.

Bandırma ve Çevresinin Tıbbi ve Aromatik Bitki potansiyeli, Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Doç. Dr. Selami Selvi tarafından yapılan bir çalışma ile ortaya kondu. Çalışmanın sonuçları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde gerçekleşecek Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'na sunulacak.

Araştırmaları gerçekleştiren Prof. Dr. Fatih Satıl şu açıklamalarda bulundu. Satıl “ Bandırma ve çevresinde toplam 144 bitki çeşidinin tıbbi amaçla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölgedeki bitkilerin halk tarafından 20'den fazla hastalığın tedavisinde kullanıldığı görülmüştür. Bitkiler, en çok ülser, gastrit, mide ekşimesi, sancı giderici ve gaz söktürücü olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında da kullanım oldukça fazladır. Yerel halk bitkilerin en fazla yapraklarını kullanmaktadır. Bunu meyve-kozalak, çiçek ve çiçek kısımları, toprak üstü kısımları izlemektedir. Yerel halkın tıbbi bitki kullanımı konusunda yeterli bilgilere sahip olmadıkları görülmüştür. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi gereklidir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikle Marmara adası gibi yerlerde kontrolsüz ve aşırı bir şekilde toplaması türlerin popülasyonlarına zarar vermektedir. Özellikle kökleriyle sökülerek bilinçsiz bir şekilde toplanan adaçayı gibi tıbbi bitkilerin popülasyonunun son yıllarda oldukça azaldığı gözlenmiştir. Bu nedenle tıbbi bitki ticaretinin yapıldığı bölgelerde konuyla ilgili afiş ve broşürler dağıtılmalı. İlgili kurumlarca aracı ve toplayıcılara seminerler verilmelidir. Ayrıca, ticari amaçlarla çok miktarda toplanan bitkilerin korunması, ülke ekonomisi ve ticaretinin sürekliliği için kültüre alınması önemli bir konudur. Uygun türlerin Bandırma ve çevresinde yetiştirilmesi konusunda köylünün teşvik edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Çalışmanın sonuçları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'na sunumda tanıtımını yapılacak