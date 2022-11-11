Bandırma'da 15 bin fidan dikildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla “Geleceğe Nefes 11 Milyon Ağaç Projesi” dahilinde iki ayrı alana 15 bin fidan dikildi.

Bandırma Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ağaçlandırma projesi dahilinde Dutliman Mahallesi'nde çorak tepede fidan ekim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Cumhuriyet Başsavcı Cüneyt Demirdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Özcan Deniz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fidan dikim etkinliği sonrasında dikim için gelen öğrencilere kalem, defter, tohum kalem, yapboz gibi hediyeler verildi. Tüm katılım gösterenlere de lokma ayran hayrı yapıldı.

İlçe Orman İşletmesi tarafından düzenlenen alandaki etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Dutliman bölgesinde ağaçlandırma faaliyetinde bulunacaklarını söyledi. Aksakal, "Milli ağaçlandırma günü 11 Kasımda hep birlikte Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlikte kendi kaynak ve imkânlarımızla birlikte orman kaynaklarımızı daha da geliştirmek adına bizlerde ülkemizin her yerinde yapıldığı gibi Dutliman Mahallesinde ağaçlandırma yapıyoruz. Bütün öğrencilerimize, çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük eserlerden biri de tabii ki ormanlarımız. Ağaçlandırmayı zenginleştirmek, ormanlarımızı kurmak adına gerekse geliştirmek adına her türlü faaliyetleri yürütmekle yükümlüyüz.” dedi.

Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek de, toplam 156.4 hektar sahada çalışmaların tamamlandığını bildirerek, “ bugün itibariyle fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 40 bin fıstık çamı, 5 bin Selvi olmak üzere toplamda 45 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidan etkinliğine katılım sağlayarak destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

5 dönümlük alana Adalet Ormanı oluşturuldu

Bu alanda fıstık çamı ve Selvi fidanları toprakla buluşturuldu. Dutliman mevkiindeki 5 dönüm alana da gönüllü denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından “Adalet Ormanı” oluşturuldu.