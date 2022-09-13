İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.K. (33). isimli şahsin 16 yıl hapis cezasıyla arandığının tespiti sonrasında yapılan istihbari calışmalar neticesinde şüpheli şahıs ikametinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, S.K. (33). isimli şahsın ikametinde yapılan aramalar neticesinde 1 kilo 100 gram satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddelerin koyulduğu 500 adet uyuşturucu poşetine el konuldu. Hakkında düzenlenen evraklar ile adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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