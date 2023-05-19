Bandırma'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelengi Atatürk heykeline sunuldu. Günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, “Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk, "Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmıştır. Özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkân sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimizin sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramı kutlu olsun” dedi.

Kutlama töreni, şiirler, halk oyunları ve Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü karate ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.