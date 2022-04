Bandırma'da 23 Nisan Kutlaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Meydanında resmi tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı Aslan "İki yıldır tüm dünyayı etkileyen ağır Pandemi dönemini inşallah atlatıyoruz. Bu uzun süreçte milli bayramlarımızı alanlarda coşkuyla kutlayamamanın üzüntüsünü hep birlikte yaşadık. Okulumuzdan, arkadaşlarımızdan akrabalarımızda uzakta kaldığımız günler bizlere gösterdi ki kişisel olarak varlığımızı mutluluğumuzu arkadaşımıza, öğretmenlerimize, sevdiklerimize birlik ve beraberliğimize borçluyuz. Çünkü ancak onlarla sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaşabiliriz Onların dertlerine ve heyecanlarına ortak olabiliriz. Bu gün milletçe sevineceğimiz, onur duyarak her daim bahsedeceğimiz milli birlik ve beraberliğin doruk noktasına ulaştığı o günlerden birindeyiz. 23 Nisanın anlam ve önemini çok iyi idrak etmeli Her daim bu günlerimize nasıl geldiğimizi unutmamalıyız. Bugün 102. yıl önce Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atan ilk Milli Meclis olan ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. 23 Nisan, Türk Milletinin emperyalist devletlerin her türlü baskı, zulüm ve işgaline karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli egemenliğimizin hakim kılındığı Milli varlığımızı yüceltme azim, karar ve heyecanını yüreğimizde duyduğumuz bir dirilişin günüdür. Bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mertebelerde gelecekte kuşku yok ki sizler yer alacaksınız. Bugün burada sevincinizi ve coşkunuzu sizlerle paylaşan büyükleriniz, sizden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerleri kazanmış insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler. Sizler, adına bayramı olan yüce bir milletin gelecek umudusunuz Vatanınızı anneniz gibi biliniz. umudunuz, sevginiz, düşleriniz büyük olsun. Hep iyiyi hep güzeli düşününüz Unutmayınız ki sizler uğruna can verip vatan kuran bir neslin torunlarısınız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda insanlık için aydınlık bir gelecek çağrısıdır" dedi.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiir okundu. Pandemiden dolayı bir süredir Cumhuriyet Meydanında yapılamayan halk oyunları ve folklor gösterileri bu yıl gerçekleşti.

Törende Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, gaziler, siyasi parti temsilcileri STK'lar öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.