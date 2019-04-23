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Bandırma'da 23 Nisan'a günboyu kutlama

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanıyor.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 99 uncu kuruluş yıldönümü Bandırma'da törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda sabah gerçekleştirilen çelenk sunma ve resmi tören sonrası Barış Manço Kültür Merkezi'nde atletizm, satranç yarışmalarında derece elde eden öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bandırma'da ilk ve ortaokullar arasında gerçekleştirilen atletizm ve satranç müsabakalarında dereceye girenlerin kupa ve madalyalarını Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Garnizon Komutanı Albay Selahattin Akalp takdim etti.


Gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edilen kutlamalarla devam eden programda akşam saatlerinde ise Bandırma Kaymakamlığı'nın kutlama programı gerçekleştirilecek.

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