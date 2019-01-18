Bandırma'da 24 bin öğrenci karnelerini aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim öğretim dönemi 24 bin öğrenci karne aldı. Bandırma Ali Fahri İşeri İlkokulu'nda karne törenine katılan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Mavi ve İlçe Emniyet Müdürü Soner Turan, yarıyıl tatiline giren ilkokul öğrencilerine karne dağıttı.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamladığını söyledi. İlçede bin 600 öğretmenin görevli olduğunu, 24 bin öğrencinin de karne aldığını belirten Yazar, "2018-2019 eğitim öğretim yılını kazasız belasız bitirdik. Çocuklarımız akademik açıdan değil, spor alanında, sanat alanında ve kültür alanında yetişmiş bir şekilde eğitmeye başladık. Diğer taraftan da değerler eğitimi almalarını hedefledik. Çok okumalarını istedik. Velilerimizle, vatandaşlarımızla hep beraber yapmayı amaçladık. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli ama can güvenliği, sağlığı da onun kadar önemli. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri, bugün itibariyle 15 günlük yarıyıl tatiline giriyor. Öğrencilerin güzel bir dinlenme süresi geçirmelerini istiyoruz" dedi.