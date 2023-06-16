Bandırma'da 25 Bin 500 öğrenci karnelerini aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılını sona ererken Bandırma'da 25 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı. Bandırma protokolü Hasan Atlı İlkokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı.

Karne törenine, Kaymakam Engin Aksakal ve Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, katıldı. Bandırma Hasan Atlı İlkokulu 1 ve 3'üncü sınıfların karnelerini dağıtan Kaymakam Engin Aksakal, Bandırma'da başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirildiğini belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Velilere de seslenen Aksakal, öğrencilerin tatilde dinlenmeleri istedi ve kitap okumalarını da tavsiye etti. Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yılsonu nedeniyle yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona erdiğini söyledi. Son gün itibariyle öğrencilerimizin karnelerini dağıtımını yapıyoruz. Bandırma'da 25 bin 500 örgün eğitime kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Oldukça verimli bir yıl geçirdiğimizi belirtelim. Tatilde bol bol dinlenmelerini istiyoruz. Bu tatil sürecinde aktif bir dinlenme süreci geçirsinler. Kitap okusunlar, çevreleriyle ilgilensinler onları dinç ve dinlenmiş vaziyette okullarımızda bekliyor olacağız. Şimdiden tüm veli ve öğrencilerimizin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum” dedi.