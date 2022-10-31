Bandırma'da 250 kınalı keklik doğa ile buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde 250 kınalı keklik doğa ile buluştu. Düzenlenen törende, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun keklik popülasyonunu artırmak için doğaya keklik saldıklarını ifade etti.

Doğaya 250 kınalı kekliğin salındığını ifade eden Tosun, tarım alanlarında en önemli mücadele şeklinin biyolojik mücadele olduğunu ve kekliklerin bu mücadelede önemli bir yeri olduğunu söyledi. Başkan Tolga Tosun, "Bizler yerel yönetim olarak insanların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için uğraşıyoruz. Canlılarımızın daha iyi şartlarda olabilmesi için uğraşıyoruz. Bugün de bir farkındalık etkinliği yapalım dedik, Bigadiç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Milli Parklar ve doğal yaşamı koruma ile beraber hepimiz iş birliği çerçevesi içerisinde biliyorsunuz ekolojik sistemde de keklikler çok azalan hayvanlar sürekli avcılıkla azaldıklarından kaynaklı olarak Edincik Mahallemizde meramızda bir keklik salınımı gerçekleştirildi. Üst tarımsal bir bölgede yaşıyoruz. Balıkesir özellikle Bandırma bölgemiz Türkiye'yi doyuran bölgelerden bir tanesi tarımımız çok kıymetli, tarımın kıymetli olması için de kekliklerin yedikleri canlılar keneleri yiyorlar çekirgeleri ve süneleri yiyorlar. Bunlar da tarıma ciddi zarar veren canlılar. Ekolojik popülasyonu arttırmak amacıyla Bandırma Belediyesiyle beraber böyle bir organizasyon yapalım dedik. Toplamda 250 tane kekliğimiz vardı. Bunlardan 150 tanesi burada 100 tanesi de farklı bölgelerde salınacak" dedi.