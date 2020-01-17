Bandırma'da 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılında 27 bin öğrenci tatile girdi.

Bandırma Yamanegeli İlkokulu'nda karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yarıyıl tatiline giren ilkokul öğrencilerine karne dağıttı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü, karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamladığını söyledi. İlçede bin 600 öğretmenin görevli olduğunu, 27 bin öğrencinin de karne aldığını belirten Milli Eğitim Müdürü Aslan “okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde yarıyıl tatiline çıktılar. 15 günlük bu yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını, gezmelerini, sinemaya gitmelerini ve çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Bilgisayarın, televizyonun başında çok fazla vakit geçirmesinler. Aileleriyle bolca vahit geçirsinler ve en önemlisi de müzeleri gezsinler. Öğrencilerin güzel bir dinlenme süresi geçirmelerini istiyoruz “dedi.