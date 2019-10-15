Bandırma'da 3 bin kişi evde bakım hizmeti alıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Bakım Hizmetleri'nden ortalama 3 bin civarında hasta yararlanıyor.

Evde yatalak durumda ve hastaneye gelemeyecek derecede olan hastaların bakımlarının yapılabilmesi amacıyla hizmet veren Evde Bakım Hizmetleri, Bandırma'daki 3 bin civarında hastaya hizmet veriyor.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Evde Bakım Hizmetleri'nin araç sayısını artırmayı planladıklarını ifade ederek, bu konuda Bandırma Belediyesi, Ticaret Odası ve Ticaret Borsasının ortak bir girişimi olacağını belirtti. Kaymakam Yazar, "Evde bakım hizmetinin araç ihtiyacını karşılayacak olan Belediyemize, Ticaret Oda ve Borsamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan hasta sayısının 2016 yılında 2 bin 900 kişiye ulaştığını belirten İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, “Bu sayı ne yazık ki, 2017 yılında 2 bin 200'e düştü. Yaptığımız araştırmalarda bu düşüşün araç sayısından kaynaklandığını tespit ettik. Acil önlem olarak sosyal yardımlaşmada bulunan bir minibüsü hemen Evde Bakım Hizmeti'ne tahsis ettik. Bu tahsisin ardından 2018 yılında hizmet verilen hasta sayısı 3 bin 400 oldu. Kırsal mahalle - Merkez mahalle ayrımı yapılmaksızın verilen evde bakım hizmetinin araç eksikliği için harekete geçen Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası oluşturdukları bir fon ile bu eksiği kapatmak için bir adet araç alımı için harekete geçti. Çok kısa bir zaman içinde araç evde bakım hizmeti ünitesine verilecek" dedi.

Evde Sağlık Birimi'nin hasta ve hasta yakınlarının hastaneye başvurması ya da 444 38 33 nolu telefonu arayıp kayıt yaptırması halinde yatağa tam ya da kısmi bağımlı hastalara hizmet verdiğini hatırlatan yetkililer bu kapsamda; mesane sonda takibi, nazogastrik sonda takibi, yatak yarası bakımı ve takibi, takip edilmesi zorunlu tetkikler için numune alınması, gereğinde muayene ve tedavi hizmetlerini vermekte olduğunu ifade ettiler.

Bandırma'daki Evde Bakım Hizmetleri Biriminde halihazırda 2 doktor, 1 sağlık memuru, 1 hemşire, 1 sekreter, 1 ebe, 2 evde sağlık teknikeri ve 2 şoför ve 3 araç ile hizmet veriliyor.