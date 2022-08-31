Bandırma'da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında ilçede kutlamalar gerçekleştirildi. Bandırma'da da sabah saatlerinde resmi törenle başlayan kutlamalar, saat 20.00'yi gösterdiğinde ‘Zafer Yürüyüşü' ile devam etti. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları dillerinde marşlarla birlikte Ordu Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir İlçe Belediye başkanı Tolga Tosun, Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı. Bu sene 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanlığından askeri birlikte eşlik etti.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine gönülden bağlı sevgili hemşerilerimle, büyük zaferimizin 100. yılına ve Bandırma'ya yakışan büyük bir coşkuyla kortejimizi oluşturduk. Tek yürek olan Bandırmamızın aydınlık yüzlü insanlarıyla milli duygularla yüklü yüreklerimizden yükselen coşku hiç bitmeyecek. Farklı kültürlerimiz, görüşlerimiz, inançlarımız olsa da hepimizin tek bir çatısı var. O çatı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ülkede hiç kimsenin, bir diğerinden üstünlüğü yoktur. Hepimiz eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Atatürk; laik, sosyal ve hukuk devleti olarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, gençlere emanet etmiştir. Onun emanetine sahip çıkacak, sonsuza dek yaşatacağız. Ebedi Başkomutanımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Yürüyüş sonrası Bandırma Başkanı Tolga Tosun'un konuşmasından sonra, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce vatandaşla bir araya geldi. Ünlü sanatçı pop yıldızı Gökhan Tepe, sevilen şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel olarak seslendirdi.