Bandırma'da 30'uncu dönem mezunlarını verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2021-2022 yılları içerisinde yıl boyunca öğretmen ve öğrencilerin sanatsal, kültürel alanda düzenlemiş oldukları gösterileri sergilediler.

Bandırma Anadolu Lisesi öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları birbirinden eşsiz eserleri sergi salonunda sergilediler. Daha sonrada yıl sonu etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi, şiir ve müzik dinletisi, dans gösterisi ve son olarak Balıkesir'de 4 projenin 3'ünü kazanan ERASMUS+2022 okul eğitimi kısa dönemli öğrenci ve personel hareketliği” projesindeki öğretmen ve öğrencilere sertifika töreni tapıldı.

Okul Müdürü Kürşat Doğan “Bandırma Anadolu Lisesi 30 yaşını kutluyor. Uzun bir pandemiden sonra okullarımızdan uzak kaldıktan sonra 2021-2022 eğitim öğretim yılına çok hızlı girdik. Emektar okulumuz güçlendirmeye alındı. Eğitim öğretim gördüğümüz yeni okulumuz henüz bitmemişti ve bu sıkıntılarla başladık. Bu sıkıntıları da tecrübeli öğretmen arkadaşlarımızla birlikte çözdük. Bandırma Anadolu Lisesi olarak okuluz tarafından yürütülmekte olan ERASMUS programın kapanış toplantısı ve sertifika törenini gerçekleştirdik. Yıl boyunca öğretmen ve öğrencilerin sanatsal, kültürel alanda düzenlemiş oldukları gösterileri velilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşma imkânımız olacak. 2021-2022 yılını bu şekilde kapatmayı planlıyoruz” dedi.