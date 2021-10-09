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Bandırma'da 5 öğretmen Viyana'da koçluk eğitimi alacak

Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi’nin erasmus kapsamında hazırladığı “Öğrenci Koçluğu Projesi” kabul edildi.

Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nin erasmus kapsamında hazırladığı “Öğrenci Koçluğu Projesi” kabul edildi. Proje ekibi Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ı makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Ahmet Obuz, proje hakkında bilgilendirme yaptı Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Obuz, yaptığı açıklamada, projenin 8 bin 795 avro hibe desteği ile desteklendiğini bildirdi. Obuz, proje kapsamında okul öğretmenlerinden oluşan 5 bir kişilik proje ekibinin davet üzerine Avusturya'nın Viyana kentinde 10-16 ekim tarihleri arasında “Öğrenci Koçluğu” eğitimi alacağını söyledi. Obuz, “Hazırladığımız proje okulumuz ve Bandırma için bir ilk oluşturmaktadır. Projemiz, okulumuz öğretmen ve öğrencileri için çok olumlu bir ortam oluşturdu. Projemizin çok yararlı olacağına yürekten inanıyorum. İnanıp bizimle bu yola çıkan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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